Rapids Ratlosigkeit in der Schockstarre

Daher muss ein Umbruch, frischer Wind her. Nur wie? Der letzte Strohhalm nach Europa bleibt das Liga-Play-off. Also jetzt Platz sieben oder acht, dann der Aufstieg gegen den Fünften. Mit drei Spielen in sechs Tagen. Entscheidung am 2. Juni. Und dann müsste man noch früh im Sommer durch die harte Quali in die lukrative Gruppenphase. Nichts, was man planen kann. Aber die „schwarze Null“ muss stehen. Alar, Mocinic und Barac sollen von der Gehaltsliste.