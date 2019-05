Tödlicher Tornado: 2 Kinder in Hüpfburg gestorben

Tödlicher Hüpfburg-Unfall in England

Auch in England kam es im Juli 2018 zu einem ähnlichen Unfall. Damals war in der Sommerhitze eine Hüpfburg explodiert und schleuderte ein Mädchen sieben Meter hoch in die Luft. Das Mädchen wurde bei dem Vorfall so schwer verletzt, dass es wenig später in einem Krankenhaus starb.