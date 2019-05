So können Sie im Liegen abnehmen

Es klingt zu schön um wahr zu sein! Doch mit einer Infrarot-Saunadecke können Sie tatsächlich unliebsame Pölsterchen wegschwitzen. Dafür sorgt die Kombination aus Strahlung und Hitze. Denn anders als beim Saunieren, bei dem nur Flüssigkeit verdampft, dringt die Infrarot-Wärme in die Tiefe. Gewebe, Muskeln und Fett werden per Wellen erreicht und angeregt. So wird nicht nur den Stoffwechsel gefördert und der Körperumfang minimiert, sondern auch abgelagerte Toxine, überschüssige Salze und Schwermetalle über den Schweiß ausgeschieden. Den Decken wird zudem eine positive Wirkung gegen Cellulite und erschlaffte Haut nachgesagt.