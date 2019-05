Tod am Weg zu Everest: Welle der Hilfsbereitschaft

Es war eine Schock-Nachricht für die junge Mutter Maja S., als sie vom plötzlichen Tod ihres Lebensgefährten erfuhr. Philipp M. (31) war aufgebrochen, um den höchsten Berg der Welt, den Mount Everest, zu erklimmen. Doch der Soldat und junge Familienvater aus der Steiermark starb in einem Hotelzimmer kurz vor der dritten Etappe in Nepal. Die „Krone“ hat umgehend eine Hilfsaktion für die Mutter und ihre 16 Monate alte Tochter ins Leben gerufen. Auch der Verteidigungsminister hat via Facebook bereits eine Spende zugesichert ...