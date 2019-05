Kickstarter-Millionen für bizarres Alien-Pornogame

Finanziert von fast 60.000 Unterstützern

Die Spielidee kommt bei der Kickstarter-Gemeinde gut an: Mehr als zwei Millionen US-Dollar - weit mehr als die rund 130.000 Dollar, sich die Entwickler erhofft hatten - haben fast 60.000 Internetnutzer für das Sci-Fi-Pornospiel vorfinanziert. Damit spielt „Subverse“ in einer Liga mit anderen erfolgreichen Kickstarter-finanzierten Games wie „Pillars of Eternity“ oder „Shenmue 3“, berichtet „The Daily Dot“.