Wr.-Neustadt-Baustelle: Prämien schleppend bezahlt

Paukenschlag beim Zweitligisten Wr. Neustadt! Nach nur einem Remis in den letzten sechs Runden, mit dem 0:7 am vergangenen Freitag in Ried als negativen Höhepunkt, wurde Trainer Gerhard Fellner mit sofortiger Wirkung beurlaubt. Ein Schritt, der sich aufgrund zahlreicher Baustellen im Klub abzeichnete ...