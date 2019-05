„Mauthausen-Besuch für alle Schüler und Migranten“

Innen-Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat angesichts der in der „Holocaust Knowledge and Awareness Study“ bekannt gewordenen Wissenslücken der Österreicher das Ziel ausgegeben, dass alle Schüler, Migranten und Asylwerber das ehemalige KZ Mauthausen besuchen sollten. „Dass junge Österreicher zu wenig über Mauthausen wissen, erschüttert mich zutiefst“, teilte sie in einer Aussendung mit. Gleichzeitig bestärke sie das Ergebnis „in meinem Weg, dagegen anzukämpfen“, sagt die Staatssekretärin.