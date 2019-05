Rangnick: Meistertitel? „Nicht völlig unmöglich!“

RB Leipzig will ungeachtet der sicheren Teilnahme an der Champions League überhaupt nicht nachlassen und sich die rechnerische Möglichkeit auch auf den Titel in der deutschen Bundesliga erhalten. „Es ist zwar im Moment relativ unwahrscheinlich, aber nicht völlig unmöglich“, sagte Trainer Ralf Rangnick bei einer Pressekonferenz vor dem Spiel beim FSV Mainz am Freitag.