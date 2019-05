Wochenende: Das darf man in Wien nicht verpassen!

#Underground-Wrestling

Das beliebte Underground-Wrestling im Weberknecht geht am Sonntag in die nächste Runde. Fünf Kämpfe stehen an der Tagesordnung. Am Ende der Titelkampf um den österreichischen Meistertitel im Underground-Wrestling. Einlass ist ab 15 Uhr, Beginn um 16 Uhr. Es lohnt sich früh zu kommen, denn wenn es zu eng wird, müssen sich die, die später kommen, mit der Liveübertragung in den hinteren Saal begnügen. Eintritt: 12 Euro.

Wo: 16.,Lerchenfeldergürtel 49