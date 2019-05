Wiener Handel tobt über „Demo-Wahnsinn“

Der Wiener Handel kann nicht mehr! Am Einkaufssamstag geht der Demo-Reigen weiter. Beim Marihuana-Marsch am 4. Mai ziehen Hasch-Freunde mit „Busch-Mobilen“ und Hanfpflanzen über die Mariahilfer Straße und den Ring. Händler appellieren jetzt an die Politik, endlich eine Lösung zu finden.