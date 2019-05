7 Verletzte nach wilder Schlägerei vor Disco

Ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung ist verdächtig, am 1. Mai gegen 4.45 Uhr die Abdeckung des Außenspiegels eines geparkten Fahrzeuges bei einer Diskothek in Unterweitersdorf, beschädigt zu haben. In der Folge lehnte sich der 24-Jährige bäuchlings gegen den Pkw und als ein 28-jähriger Mann aus Linz mit seinem Fahrzeug hinter dem 24-Jährigen vorbeifuhr, trat dieser nach hinten gegen die linken Fahrzeugtüren und beschädigte sie dabei. Der Fahrzeuglenker und seine drei Mitfahrer verständigten die Polizei, die den Sachverhalt aufnahm.