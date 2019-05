Das sagt Heidi Klum zu Schwangerschaftsgerüchten

In ihrer aktuellen Instagram-Story machte die 45-Jährige jetzt jedoch Schluss mit den Spekulationen - und das mit einem Augenzwinkern. In der Insta-Story teilte Heidi zuerst einen Screenshot eines Artikels aus einer amerikanischen Klatsch-Zeitschrift. In den Zeilen hieß es, dass die Hochzeit mit ihrem Freund „sehr organisiert und pünktlich“ sein soll, was wohl eine Anspielung auf den deutschen Hintergrund der beiden Stars ist. Außerdem ist weiter zu lesen, dass Heidis Fitness-Trainer David Kirsch eine besondere Diät und Sportübungen mit der Model-Beauty durchführe, damit sie zur Hochzeit auch in Topform sei.