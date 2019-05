Salzgeber über Lara Gut: „Sie nahm es zu locker“

Salzgeber: „Das gefällt mir“

Immerhin gelobt Gut-Behrami für die kommende Saison Besserung. Das Riesentorlauf-Training will sie schon früher in Angriff nehmen als üblich. Die Fehler aus dem Vorjahr will sie tunlichst vermeiden. „Mir hat gefallen, dass sie das gesagt hat“, sagt Salzgeber.