Garmisch ist Saalbachs neuer Gegner um WM 2025

Der Internationale Skiverband FIS hat am Donnerstag mitgeteilt, dass sich offiziell drei Kandidaten um die Alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2025 bewerben! Neben den beiden bereits bekannten Kandidaten Saalbach und Crans Montana bemüht sich auch Garmisch-Partenkirchen um das Großereignis, das in einem Jahr beim 52. FIS-Kongress in Royal Cliff/Thailand vergeben wird. Im Video oben sehen und hören Sie ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel zu Gast im krone.at-Sportstudio.