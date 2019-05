Pressefreiheit: Van der Bellen warnt vor Zensur

„Berichterstattung darf und soll kritisch sein“

„Wir als Demokratinnen und Demokraten wollen und müssen wissen, was bei uns, in Europa und der Welt los ist. Und die Berichterstattung darüber darf, nein, sie soll sogar auch kritisch sein. Verboten ist nicht Kritik, sondern jeder Versuch politischer Zensur“, betont das Staatsoberhaupt, ohne direkt auf die aktuelle Debatte in Österreich einzugehen.