Acht Bewerber für steirischen ORF-Chefredakteur

Gerhard „Cookie“ Koch ist gerade einmal drei Tage Landesdirektor des ORF-Steiermark, und schon muss er sich mit einer heiklen Personalie herumschlagen. Die Besetzung des Chefredakteurs - eine sensible Position im politisch-medialen Machtgefüge - steht an. Eigentlich sollte es ja die berühmte „g’mahte Wies’n“ sein, werden Direktoren und eben Chefredakteure im Paket mit der Politik - der jeweilige Landeshauptmann hat ein verbrieftes, so genannes „Anhörungsrecht“ - ausgeschnapst.