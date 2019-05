Frontalkollision - zwei Lenker mussten ins Spital

Zu einem schweren Unfall kam es Donnerstagfrüh im südsteirischen Aschau am Ottersbach (Gemeinde St. Stefan/Rosental): Ein 22-jähriger Autolenker dürfte beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden Pkw übersehen haben, es kam zu einer Frontalkollision. Noch ein drittes Auto wurde in den Unfall verwickelt. Zwei Lenker mussten in ein Spital gebracht werden.