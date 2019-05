Los Angeles: Eine Traumfabrik mit Meeresbrise

Der Traum eines jeden Stars und Sternchens: Ein Stern am "Walk of Fame“

In den Straßen rund um den Hollywood Boulevard herrscht ziemlicher Trubel, und wir kommen nur langsam weiter. Den „Walk of Fame“ zieren ca. 3000 Sterne von Stars. Schauspieler, Musiker und Comicfiguren - hier ist alles vertreten, was Rang und Namen hat. Und ein- bis zweimal im Monat werden neue Sterne enthüllt. Kleindarsteller in Kostümen von Superman, Charly Chaplin oder Donald Duck posieren vor ihrem Stern für ein Foto. Rund um das Chinese Theatre, ein Kino, das seit seiner Eröffnung 1927 schon viele Premieren gesehen hat, ist das Gedränge am größten. Auf dem Vorplatz des Fantasiebaus mit Pagoden und Tempeln sind Hand- und Fußabdrücke von Filmgrößen wie Marilyn Monroe oder Humphrey Bogart einzementiert, und so mancher versucht, quasi in deren Fußstapfen zu treten.