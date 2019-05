E-Bike-Boom und neue Trends

Das Flyon könnte das Elektrofahrrad revolutionieren.„ Was dem Bikespezilisten noch gefällt, ist das Rail-System von Haibike, eine Schiene am Rahmen, an der ein Zusatzakku montiert und damit die Reichweite des E-Bikes erhöht werden kann. Fahrrad-Mechaniker Dominik Paier hat es vor allem das neue Anti-Blockier-System von Bosch angetan, welches etwa von KTM bei Tourenfahrrädern verbaut wird: “Das System sorgt dafür, dass selbst bei einer Vollbremsung die Räder nicht blockieren. Damit kann ein Sturz oder sogar ein Überschlag verhindert werden." Bei den Motorenherstellern hat Panasonic einen neuen Motor im Programm. Der GX0 verspricht Rekordwerte, ebenso wie der Brose Drive S Mag. Leistung braucht jedenfalls Energie und diese liefern Akkus, welche die Hersteller immer besser in die Fahrradrahmen integrieren. Waren im Vorjahr noch Akkus mit 500 Wattstunden top, sorgen mittlerweile kapazitätsstärkere Akkus mit 630 Wattstunden für noch mehr Effizienz und Reichweite. Auch am Zubehörmarkt gibt es viel Neues. Interessant ist etwa der Bordcomputer Cobi, der das Smartphone mit dem Fahrrad verbindet und normale Bikes und E-Bikes mit Bosch-Antrieb mit intelligenten Assistenzfunktionen ausstattet.