Diese Deos sollten Sie ab jetzt verwenden!

Genauer gesagt handelt es sich dabei um Aluminiumsalze, die meist auch als „Aluminiumchlorhydrate“ angeführt werden. Diese verstopfen die Poren, wodurch wir weniger ausschwitzen und uns länger frisch fühlen. Zudem gelangt durch das Deo auch eine geringe Menge an Leichtmetallen in den Körper. Diese wiederum sind enorm schädlich und werden sogar mit der Entstehung von Alzheimer in Verbindung gebracht. Auch soll Aluminium das Krebsrisiko erhöhen.