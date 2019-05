Rauchverbot am Strand: „Es fehlt an gutem Vorbild“

Hier der Kommentar des Tages als Text:



Ich rauche selber, aber werfe nie meine Zigarettenstummel einfach irgendwo weg. Wenn es dafür keine spezielle Entsorgung gibt, einfach eine mitnehmen. Denn überall diese achtlos weggeworfenen Zigarettenstummel ärgern mich auch. Dies ist eine Umweltsauerei, genauso wie die Hundehaufen, die Halter nicht in Beuteln entsorgen.

Genauso wie Leute, die überall ihren Müll hinterlassen. Ein bisschen mehr Rücksicht und soziales Verhalten, dann bräuchte es nicht so viele Verbote. Auch Eltern sollten ihre Kinder dementsprechend erziehen. Wenn ich mich so umschaue, hapert es da an gutem Vorbild.