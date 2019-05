Sohn von Box-Champ Holyfield bekommt NFL-Chance

Die breite Brust dürfte Elijah, so wie den strammen Oberarm von seinem Vater geerbt haben. Evander Holyfield war Champion im Cruiser- und Schwergewicht. Unvergessen ist dessen WM-Kampf am 28. Juni 1997 gegen Mike Tyson, in dem ihm der Box-Rüpel ein Stück vom rechten Ohr gebissen hatte.