Jagd nach Mega-Welle: „Angst habe ich jedes Mal“

Nächste Woche startet auf krone.at und krone.tv eine einzigartige TV-Serie. „Eight or eighty“ zeigt in atemberaubenden Bildern, wie Big-Wave-Surfer Alex Wippel die größte Welle der Welt in Nazare in Portugal jagt (oder umgekehrt). Beim Surf Worldcup in Neusiedl am See stellte Wippel gemeinsam mit krone.tv-Moderator Michael Fally die Serie vor. Hier im Interview (siehe oben) spricht Wippel über seine Leidenschaft, Angst, Panik und die „wirklich sehenswerte“ Dokumentation.