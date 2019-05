Enorme Entwicklung: Wie Kinder denken lernen

Erste Worte mit etwa einem Jahr

Genau wie beim Gehen ist auch beim Spracherwerb die Variabilität enorm. Und doch, in wenigen Monaten oder Jahren werden diese Unterschiede verwischt und unsichtbar sein. Spuren davon bleiben nur in den Erinnerungen der lachenden und scherzenden Eltern. Der aktive und passive Wortschatz hat natürlich einen großen Effekt auf die Beziehung des Kindes zu seiner Umgebung. Es wird in der Folge noch mehr aufnehmen und mitteilen können, was wiederum mit den im Sprachzentrum stattfindenden Entwicklungen zusammenhängt. „Die Nervenzellen werden besser vernetzt, die Sprachzentren besser miteinander verbunden. Und das ermöglicht dann einen noch größeren Sprachschatz“, so Spitzer.