Wegen Serie: Zahl der Suizide bei Teenies steigt

Hannah Baker ist neu an ihrer High School. Nach und nach wird sie durch Intrigen immer mehr zur Außenseiterin, bis sie sich schließlich nach einer Vergewaltigung das Leben nimmt. In der Netflix-Serie „Tote Mädchen lügen nicht“ hinterlässt sie schließlich 13 Kassetten (Originaltitel: „13 reasons why“), in denen sie die 13 Gründe und Personen nennt, die daran Schuld haben, dass sie sich umgebracht hat. Die Serie war von Anfang an umstritten, viele Kritiker befürchteten, dass Teenager quasi in den Tod getrieben werden würden und dass das Thema Suizid in gewisserweise romantisiert und glorifiziert werde. Denn nachdem Hannah Baker sich umgebracht hat und die Kassetten im Umlauf sind, zerbricht das perfekte Leben der anderen in sich und (fast) alle werden sich bewusst, was sie ihr angetan hatten.