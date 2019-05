Wiener Genuss-Festival 2019

Gewinnspiel

Füllen Sie das untenstehende Formular aus und mit etwas Glück können Sie im Rahmen des Genuss-Festivals tolle Preise gewinnen: Der Verband der Köche Österreichs wird 5 Gewinner (plus je einer Begleitperson) am Sonntag um 12.00 Uhr am Bundesland Salzburg-Stand mit Spargel-Spezialitäten verwöhnen.

TOP: Zusätzlich wird unter diesen Gewinnern am Salzburg-Stand ein Kochworkshop beim Verband der Köche Österreichs nach Wahl für 2 Personen verlost.