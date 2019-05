Junge Österreicher wissen zu wenig über Holocaust

„Alle Studien zeigen in dieselbe Richtung“

Ähnlich sieht das der Repräsentant der Claims Conference in Deutschland, Rüdiger Mahlo. Er bezeichnete die Ergebnisse der Studie als „Weckruf“ - vor allem, da es sich nicht um einen Einzelfall handle: „Alle Studien zeigen in dieselbe Richtung“, sagte er mit Blick auf ähnliche Umfragen der Claims-Konferenz in den USA und Kanada, aber auch der Europäischen Kommission und des Nachrichtensenders CNN in mehreren europäischen Staaten. So wussten laut einer im Jahr 2017 veröffentlichten Umfrage der Körber-Stiftung nur 59 Prozent deutscher Schüler ab 14 Jahren, dass Auschwitz-Birkenau ein Konzentrations- und Vernichtungslager im Zweiten Weltkrieg war.