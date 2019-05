Verteidigungsminister stolperte über Huawei-Leck

Der britische Verteidigungsminister Gavin Williamson soll geheime Informationen über die Beteiligung des chinesischen Telekom-Giganten Huawei am 5G-Ausbau an die Presse weitergegeben haben - nun muss er seinen Posten räumen. Premierministerin Theresa May habe das Vertrauen in den 42-Jährigen verloren und ihn entlassen, hieß es in der Regierungsmitteilung.