Kriminalstatistik 2018: „Jede 2. Tat aufgeklärt“

Neue Taskforce für Frauenmorde

Speziell was die Mordrate mit weiblichen Opfern anlagt, sei die Zahl 2018 drastisch gewesen. Auch die Aufklärungsquote von gut 95 Prozent „kann da kein Trost sein“, so Kickl. Darum sei eine sogenannte Screeninggruppe für Frauenmorde ins Leben gerufen worden. Außerdem habe man nicht nur vollendete, sondern auch versuchte Morde miteinbezogen. In der Statistik seien nun auch alle Formen psychischer Gewaltausübung berücksichtigt, wie der Direktor des Bundeskriminalamtes, General Franz Lang, ergänzte.