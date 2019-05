„Game of Thrones“-Star hat überraschend geheiratet

„Game of Thrones“-Star Sophie Turner hat ihren Verlobten Joe Jonas überraschend geheiratet. Das Paar gab sich im Anschluss an die Billboard Music Awards am Mittwochabend in einer Hochzeitskapelle in Las Vegas das Jawort. Durchgeführt wurde die Zeremonie stilecht von einem Elvis-Imitator, wie ein Instagram-Video (siehe oben) der Vermählung zeigt.