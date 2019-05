Aktivkohle: Warum sie ein Wunderpulver ist

Das schwarze Pulver ist einer der größten Trends der letzten Jahre. Laut dem Verbraucherpanel des Marktforschungsunternehmen GfK der am stärksten wachsende Ernährungs- und Lifestyle-Trend überhaupt - noch vor Protein, Soja und Veggie. Berechtigterweise: Denn Aktivkohle hat eine positive Wirkung auf Körper, Geist und Gesundheit. Dafür verantwortlich ist ihre Fähigkeit zur sogenannten Absorption. Die Kohlenstoffpartikel sind in der Lage andere Stoffe wie etwa Toxine, Chemikalien oder auch Geruchsmoleküle an ihrer Oberfläche an sich zu binden.



Im Beauty-Bereich bedeutet das unter anderem eine porentiefe Reinigung sowie einen zahnaufhellenden Effekt. Sie hilft bei Verdauungsproblemen und gegen Kater sowie unterstützend beim Abnehmen. Eine Studie konnte zudem belegen, dass die Gehirnfunktion fördert, die altersbedingten Veränderungen von Organen und Geweben verlangsamt und so die Lebensdauer verlängern kann. Einige der besten Produkte mit Aktivkohle haben wir hier für Sie vorbereitet: