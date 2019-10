In den USA ist dieses Gerät aus keinem Haushalt mehr wegzudenken. Der sogenannte „Crock Pot“, also „Tontopf“ ist so konzipiert, dass Speisen darin besonders lange garen können. Man kann zwischen drei verschiedenen Funktionen wählen und somit die gewünschte Garzeit einstellen. Vor allem Fleisch wird wird im „Crock Pot“ besonders weich und zart. Somit eignet sich das Gerät für deftige Eintöpfe mit Rind oder Huhn am besten. Das beste an dem Gerät ist aber, dass Sie die kleingeschnittenen Zutaten, Hähnchenschenkel, Reis oder Nudeln einfach nur in den Topf geben und mit etwas Wasser bedecken. Sie stellen die gewünschte Garstufe ein und überlassen dem „Crock Pot“ die restliche Arbeit.