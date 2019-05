Christina Lugner: „Single sein ist nicht einfach!“

Zum ersten Mal öffnet Christina Lugner Tür und Tor zu ihrem Eigenheim. Denn so gern sich die Unternehmerin auch in der Öffentlichkeit präsentiert und immer für launige Kommentare zu haben ist, so schweigsam ist die Wienerin bezüglich ihres Privat- und Liebeslebens. Bei Adabei-TV zeigt sie sich ausnahmsweise dennoch von ihre sensiblen Seite und spricht über ihr Single-Dasein, ihre Kochkünste und ihren Tick, nichts weggeben zu können.