Weißhaidinger startet in die Millionen-Liga

Im Training standen Technik und Diskus-Flugkurve im Vordergrund, und nicht, ob die Versuche gültig sind. Das reguliere sich dann aber rasch mit den Wettkämpfen, erklärte Weißhaidinger, was er bereits in Schwechat mit einer starken Serie zeigte. „Ich bin sehr gut in die Saison gestartet, jetzt will ich mich auf großer Bühne präsentieren. Ich bin sehr hungrig und will heuer in der Diamond League durchstarten“, erklärte der 27-Jährige. Sein Ziel sei es in Doha, auszutesten, wie weit er gehen könne, bevor er übertrete. „Ich werde versuchen, möglichst nah an den Ring zu kommen, möglichst viel zu attackieren.“ Platzierungstechnisch gilt für die gesamte Saison, dass man um einen Platz unter den ersten drei kämpfen will.