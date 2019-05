Elton John: Abschiedsfest mit Glanz und Gloria

Balladeske Schönheit

Auf der Videowall prangen wichtige Botschaften in Bildform auf die Zuseher herab. Etwa deutliche Zeichen gegen Rassismus während des „Border Song“ oder Marilyn Monroe, für die er die unsterbliche Schmachtballade „Candle In The Wind“ ursprünglich schrieb, bis sie posthum von Lady Diana annektiert wurde. Elton John und sein ewiger Songwriting-Partner Bernie Taupin sind immer dann besonders durchschlagskräftig, wenn die Balladendichte zunimmt. Das herzerwärmende und nur mit seiner Stimme eingeleitete „Indian Sunset“ ist ein großer Gewinner des Abends, das bekannte „Sorry Seems To Be The Hardest Word“ sowieso von zeitloser Schönheit. Geduld braucht man vorwiegend dann, wenn sich John mit seiner genialen Combo in Jamsessions verzettelt und die Songs gar nicht erst zu Ende bringen will (u.a. bei „Levon“ oder „Funeral For A Friend/Love Lies Bleeding“). Am Flügel dominiert er mit seinen Nummern noch immer wie kein Zweiter, die Stimme mag nach seiner Kehlkopf-OP in den 80er-Jahren aber nicht mehr immer so gut mithalten. Beim herzhaften „I‘ Still Standing“ droht sie im Refrain gar zu brechen, doch der Entertainer lässt sich ebensowenig davon beirren wie sein umjubelndes Publikum.