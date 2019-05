Cristiano Ronaldo kauft das teuerste Auto der Welt

„Konnten nichts mehr verbessern“

„Jedes Bauteil wurde mit der Hand erschaffen, die Karosserie in Sichtcarbon glänzt tiefschwarz, unterbrochen nur durch eine ultrafeine Kohlefaserstruktur. Wir haben lange und intensiv an dem Design gearbeitet, bis es wirklich nichts gab, was wir noch verbessern konnten“, so Bugatti-Designer Etienne Salome. Detail am Rande: Ronaldo muss sich noch etwas gedulden, das besondere Einzelstück soll erst 2021 fertig sein.