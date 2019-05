Feuer in Kirche gelegt: Verdächtiger (32) in Haft

Bereits am Montag hatte der vorerst unbekannte Täter mehrere Zimmerschlüssel aus einem Hotel in Weiz mitgehen lassen. Am selben Tag hatte jemand Opferlichter in der Kirche in Weiz angezündet und dann Papier darübergelegt. Die Flammen der Kerzen und des Papiers griffen auf ein Altartuch über. Zwei Frauen bemerkten das und löschten das Feuer. Noch am Montag begannen in beiden Fällen die Ermittlungen.