Kühbauer: „Glücklichere Mannschaft hat gewonnen“

0:2 hieß es am Ende aus der Sicht von Rapid: Die Wiener verloren das Cup-Finale am Mittwoch in Klagenfurt gegen Red Bull Salzburg! Damit müssen die Hütteldorfer weiter seit dem Gewinn der Meisterschaft 2008 auf einen großen Titel warten. Der bisher letzte Cup-Gewinn gelang den Hütteldorfern 1995. Seither gingen sie in drei ÖFB-Cup-Finalspielen als Verlierer vom Platz. Trainer Didi Kühbauer sprach danach von einem „glücklichen“ Salzburg-Sieg.