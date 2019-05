Prügel-Opfer bekam 14 Nähte im Gesicht

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, die Polizei geht aber derzeit von einer Schlägerei zwischen insgesamt 25 Albanern und Türken aus, die sich am Samstag um 20 Uhr in Regau abgespielt hatte. Eine 20-jährige Österreicherin aus Attnang-Puchheim, die mit einem Albaner liiert ist, stand laut eigener Aussage im Mittelpunkt der „Schlacht“ und erzählt der „Krone“: „Ich hab’ mir im März von einem Türken, den ich schon von Kind an kenne, 100 Euro ausgeborgt. Zwei Wochen später hab’ ich auf Snapchat ein Foto von meinem Freund gepostet. Von da an hat er mir Stress wegen dem Geld gemacht. Ich vermute, dass er eifersüchtig war.“