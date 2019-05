Felssturz! „Wie heftige Donnerschläge im Gewitter“

Andreas Kreidl ist in der Siedlung Schweinberg in Mayrhofen aufgewachsen. Der Zillertaler verfällt nicht gleich in Panik, wenn die Natur einmal ihre Kräfte demonstriert. Doch in der Nacht auf Dienstag war ihm richtig mulmig zumute. „Ein Krachen hat uns aus dem Schlaf gerissen. Es folgten mehrere laute Einschläge“, erinnert sich der Unterländer. Rasch war klar, dass ein Steinschlag den Lärm verursacht haben muss.