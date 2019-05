Entenkopf mit Hirschgeweih und andere Fabelwesen

Ganzjährige „Sichtungen“

Diese Mischkreatur, die auch einen Entenkopf mit Hirschgeweih haben kann, lebt angeblich tief verborgen in den Wäldern Bayerns und in den Alpen. Neuerdings werden diese schillernden Fabeltiere sogar im Salzkammergut Tierweltmuseum der Familie Höller gesichtet, das sich in Pinsdorf nahe Gmunden befindet. Die Sonderausstellung widmet sich zudem tierischen Märchenbewohnern wie Reineke Fuchs, Meister Lampe oder Isegrim. Sie ist ganzjährig geöffnet.