Erste Grazer Job-Messe nur für Asylberechtigte

Einsteiger-Angebot

„Die steirische Land- und Forstwirtschaft braucht dringend saisonale Arbeitskräfte“, so der steirische Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher. „Dazu ist ein ausreichendes Kontingent an bewährten Erntehelfern und Saisoniers aus Drittstaaten unabdingbar. Asylberechtigten Menschen kann so der Einstieg ins Arbeitsleben ermöglicht werden.“