Polizei-Einsatz wegen Randalierer im Dom

Ungebetenen Besuch gab es am Mittwochmorgen während der Frühmesse im Salzburger Dom. Ein 54-jähriger amtsbekannter Mann aus dem Obdachlosen-Milieu warf im Eingangsbereich mit Steinen und rüttelte an den dortigen Gegenständen. Weiters läutete er an einer antiken Sakristei-Glocke, beschädigte diese und störte dadurch den Gottesdienst.