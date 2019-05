Klimawandel: Die Vielfalt im Garten der Zukunft

Tropische Pflanzen im eigenen Garten?

In warmen Sommern werde es laut Kittenberger sehr wohl möglich sein, diverse tropische Früchte im eigenen Garten zu kultivieren. Bereits jetzt funktioniere in Österreich der Anbau von Zucker- und Wassermelonen. Wer glaubt, den Zitronenbaum einfach in die Erde pflanzen zu können, liege aber falsch. „Da sind wir klimatisch einfach zu weit entfernt“, so der Meistergärtner. „Hellseher sind wir aber alle nicht“, so Kittenberger weiter. Deshalb werde man weiterhin probieren, was möglich ist. „Man muss heute etwas produzieren, was in fünf Jahren und in zehn Jahren gut funktioniert. Das ist immer eine Herausforderung.“