Heiß, sexy, g‘schmackig: Das ist der Surf Worldcup

Am Mittwoch hat der Surf Worldcup 2019 in Neusiedl am See wieder voll Fahrt aufgenommen. krone.tv-Reporter Michael Fally sah sich das Geschehen am Strand näher an und traf gut gelaunte Menschen, kulinarische Genießer, sportlich-freche Kids und vieles mehr. Alles zu sehen hier im Video (siehe oben).