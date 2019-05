Petzner: „Welle des Hasses aus Jury gegen mich“

„,Dancing Stars‘ ist keine Tanz-Weltmeisterschaft“

Zu seinem tänzerischen Können, das oft in der Kritik steht - und zu dem er sich „jedes Posting in den sozialen Medien, jeden Leserbrief in der Kronen Zeitung“ durchlese, findet Petzner, dass es nicht darum gehe, perfekt das Tanzbein schwingen zu können: „Dancing Stars“ sei ja vor allem eine Unterhaltungsshow - und er habe sich vorgenommen, das Publikum zu unterhalten, was ja auch gelinge. Aber es gehe in der Show auch ums Tanzenlernen - wobei er den zweiten Teil des Wortes stark betonte. „,Dancing Stars‘ ist keine Tanz-Weltmeisterschaft."