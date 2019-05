Überfall? Schwerverletzter gibt Polizei Rätsel auf

Ein mysteriöser Fall beschäftigt seit Mittwoch früh die Innsbrucker Polizei: In der Andreas-Hofer-Straße wurde in den Morgenstunden ein schwer verletzter Mann aufgefunden. Im Zuge einer ersten Befragung gab das Opfer, dessen Identität noch völlig unklar ist, an, dass es von zwei dunkelhäutigen Männern brutal überfallen worden sei.