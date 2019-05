USA: Venezuelas Maduro wollte nach Kuba flüchten

Im erbitterten Machtkampf in Venezuela hat der von zahlreichen westlichen Ländern als Interimsstaatschef anerkannte Parlamentspräsident Juan Guaido zu neuen Massenprotesten aufgerufen. Die Endphase der „Operation Freiheit“ habe begonnen, verkündete Guaido am Mittwoch, nachdem sich am Vortag Regierungsgegner und Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Caracas schwere Auseinandersetzungen geliefert hatten (siehe auch Video oben). Präsident Nicolas Maduro sprach zwar von einem gescheiterten „Putschversuch“ - doch laut den USA stand er angesichts des Chaos schon kurz vor seiner Flucht nach Kuba.