Strache: „Ich lass mir den Mund nicht verbieten“

Vizekanzler und FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache, EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky und der oberösterreichische Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner haben bei der traditionellen FPÖ-Feier am 1. Mai am Urfahraner Markt in Linz heftige Seitenhiebe gegen die SPÖ bzw. die „linken Kreise“ im allgemeinen ausgeteilt und an ihre Fans appelliert, am 26. Mai zur EU-Wahl zu gehen. Das Kreuz sollte natürlich bei der FPÖ gemacht werden, denn sonst werde man am Ende mit einer rot-grünen Mehrheit in der EU aufwachen, so Strache, der sagte, er wolle sich „den Mund nicht verbieten lassen“.