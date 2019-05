Wiener Waffenverbotszone geht in die Verlängerung

Die beiden Waffenverbotszonen in Wien im Bereich Praterstern und an Teilen des Franz-Josef-Kais werden „verlängert“. Gesetzmäßig läuft die Verordnung mit Mai ab. Ab Donnerstag tritt allerdings nahtlos eine neue gemäß dem Sicherheitspolizeigesetz in Kraft. Diese gilt ebenfalls für die Dauer eines Vierteljahres.